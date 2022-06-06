確診者火化之亂，中央推給地方政府要跟業者溝通，新北市長侯友宜今天受訪表示，去年他到第一線看過整個往生者處理過流程，包括中央公文內容，在實務運作都是以24小時內火化完畢，內政部也對外說過24小時內處理的說法，若中央要改變的話，把事情來龍去脈說清楚，才能對所有往生者與家屬有所交代。

新北市議會國民黨團今日總質詢，新北市議員江怡臻與葉元之都詢問侯友宜對於中央把火化之亂甩鍋地方的看法。

民政局長柯慶忠表示，地方一直是以2020年1月中央感染管制措施處理遺體，其中遺體入袋後不可再打開，不可能到火葬場再打開入冰櫃辦告別式，尤其處理措施在醫院入殮封棺後盡速火化，也就是隨到隨火化，內政部次長也說過24小時內處理的發言，對於中央認為不是24小時內處理，認為中央要重新訂定，也要說明清楚，否則家屬端沒法接受，殯葬業者也會困擾。

侯友宜說，去年他自己到第一線看， 家屬最痛的是，家人走的過程沒人相守，尤其火化是很重要儀式，都會希望有親人在旁，可以給他們祝福，或是提醒家人「火來了」，要趕快走。

侯友宜說，第一線同仁與其他各縣市都這樣處理，內政部過去也有這樣發言，中央要改變，要跟大家多溝通、講清楚，中央有權改變，但要把事情講清楚，後續要怎麼做，地方執行有更好遵循。