特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前透露，自己對未來經濟有一種「超級不妙的感覺」，公司必須裁員大約10%，此事引發特斯拉股價大跌超過9%，馬斯克對於經濟狀況的看法也引起市場熱烈討論，許多專家認為，馬斯克說出其他企業家不敢說的真相。

路透社報導，馬斯克上周寄給高階主管的信件寫道，特斯拉將暫停全球招聘的工作，且馬斯克透露自己對經濟有不妙的感覺，公司必須裁員10%，隨後馬斯克馬上澄清是針對受薪員工，未來會持續聘用時薪員工，整體員工數還是會提高。

此外，馬斯克對於經濟的看法也成為市場熱議的焦點，券商摩根士丹利分析師Adam Jonas表示，「如果這家全球最大的電動汽車公司對就業和經濟發出警告，投資者應該重新觀察他們對獲利率和收入成長的預測。」

馬斯克的看法並非空穴來風，兩年前新冠肺炎疫情衝擊半導體供應鏈，使得汽車業出現嚴重晶片荒，現在俄烏戰爭再度製造供應鏈的混亂，且通貨膨脹影響消費者需求，從供應到需求可說是一團混亂。數據也顯示，美國5月的新車銷售量降低至1268萬輛，比疫情前的1700萬輛有不小差距。

前福特和通用汽車高階主管Barry Engle表示，「經濟下滑的可能性越來越大，這一切可能都是真的，馬斯克與其他人都知道這一點，不同之處在於，做為一名企業家，他傾向更直接地說出真相並採取行動，即使無法受到大家歡迎。」

汽車業諮詢機構LMC Automotive全球預測部門總裁Jeff Schuster表示，「經濟衰退的風險很高，馬斯克的看法絕對不是非常極端的想法。」諮詢機構JD Power總裁Tyson Jominy則說：「汽車業正在奔向需求被抑制的避風港，雖然可能會在未來幾年帶來銷量，但迫在眉睫的經濟風暴已經形成，可能會摧毀大部分的需求。」