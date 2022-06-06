公視熱播電視劇《村裡來了個暴走女外科》於上週六(6/04)端午節連假迎來完結篇，此劇引領觀眾探知醫護人員不為人知辛勞的一面，高市圖特別邀請原創作者劉宗瑀(小劉醫師)前來城市講堂分享「女外科媽媽的暴走人生」，與讀者面對面，將人們帶進醫療中，使之看見最真實的人生百態，講座當天吸引小劉醫師的書迷近200人到場聆聽，會後簽書隊伍人龍更是綿延不絕，該場講座搭配現場直播，吸引多人上線觀看。

《村裡來了個暴走女外科》劇情改編自劉宗瑀醫師的同名小說，詼諧逗趣中包裝著現實的醫療狀況，高市圖邀請小劉醫師現身與讀者分享自己的創作來源、醫療故事、兒童安全教育、戲劇拍攝等題材，受到民眾高度矚目，小劉醫師在城市講堂中指出，身為外科醫師，從過去到現在面臨許多挑戰，也曾經懷疑自己是否能做得來，但在種種的情況驗收下，可以很確定自己對於外科的熱情，她更說身為一位外科醫師需要具備有「獅子的心；老鷹之眼以及一雙女士的手指」，種種分享就像把讀者帶進手術房中走了一遭。

外科醫師的手極為精巧廣為人知，講堂中日本外科的手術訓練關卡吸引民眾目光，例如使用鑷子輔助折出超小紙鶴或是捏出一粒米壽司來做手部訓練，並分享在日本有許多外科醫學生曾經做過這樣的練習，為的是增進自己執行手術時的技巧。演講過程小劉醫師大方地分享手術過程，並從中介紹人體組織，讓民眾看的是既緊張又興奮，身為乳房外科醫師的她也在講堂上進行醫學衛教，讓許多讀者不僅長知識更要知識正確。

去年(2021)高市圖在疫情嚴峻之時，圖書館員親手摺出近千隻紙鶴，帶有濃厚祝福的意味，期盼疫情能早日結束。圖書館員與醫護人員同為第一線提供工作服務的人員，醫師站在第一線為民眾提供治療；圖書館員則是不間斷的提供精神糧食，因此高市圖串聯種種的祝福意象，講堂當天特地由高市圖志工大隊長蔡翠芳與志工戴麗珠一起獻上祝福。戴麗珠是高市圖的資深志工，曾獲得「文化部全國績優文化志工─金質獎」的殊榮，在圖書館服務時間超過18年，過去一樣曾是護理人員的她，「退休前『救人』；退休後『救書』」，致力修繕每一本破舊不堪的書籍，經過她的「妙手回春」，讓下一位讀者有良善的閱讀資源可再運用，當天由她致上永生花給小劉醫師，極具意義也象徵對醫護人員有著崇高敬意。

小劉醫師除了分享真實的外科場域與困境之外，當天也分享自己長期所關注的兒教議題，她說，自己從小覺得考試並非難事，但體認到不能以自身認為的標準套用在孩子身上並要求學習，因此開始關心如何與孩子雙向溝通，她認為以繪畫的方式教育孩子特別有用，從繪本進入親子教育既有趣也實用。

因關心兒童安全議題，小劉醫師與幸佳慧老師結下守護兒童的緣分，她以繪本《蝴蝶朵朵》為例，提及說故事是大人必須不斷學習的一門學問，讓在場的家長十分認同，小劉醫師同時也擔任過高市圖「雄愛讀冊種子教師培訓工作坊」的講師，像是曾經以醫學觀點引領學員了解親子共讀對嬰幼兒的發展，一直以來和高市圖共同努力培育說好故事的種子教師，也說明了高市圖有著豐富的嬰幼兒教育資源，隨時可提供。