根據業內人士的估算，由於俄羅斯制裁了位於德國的俄羅斯天然氣工業日耳曼公司(Gazprom Germania)及其子公司，可能會讓德國納稅人和天然氣用戶每年要多花50億歐元(約54億美元)，來為替代的天然氣來源買單。

據世界日報假日版的報導，俄羅斯在五月決定要制裁俄羅斯天然氣工業在德國的子公司Gazprom Germania。該公司也是由多國合資成立，而自從俄羅斯入侵烏克蘭之後，德國政府也將該公司置於受託人管理之下，主要是由德國經濟部指派能源監管單位人員進入管理。

德國聯邦天然氣監管局作為受託人，不得不在市場上購買替代天然氣，以履行與德國地方的公用事業公司和區域供應商的供應合約。

德國經濟部發言人表示，預計每日需要額外的1000萬立方米天然氣，經濟部並表示，這些數量是在市場上以市場價格購買，由於商業機密，無法提供確切金額數據。

據世界日報透露，目前每年的天然氣成本是35億歐元。而經濟部長哈貝克(Robert Habeck)在上周三啟動了Rehden市的天然氣儲存設施，將帶來更多的成本上揚。

該報還表示，從10月開始，新增的成本將以天然氣稅的形式轉嫁給能源供應商和終端消費客戶。