馬來西亞一名22歲男子12年前割包皮，庸醫卻把整個龜頭一起切掉，緊急送醫急救卻手術失敗，當時醫院騙男童母親「龜頭青春期會再長出來」，但男童直到17歲時驚覺龜頭真的沒了，讓男童母親氣得一狀告上法院，雙方纏訟5年，近日當地高等法院宣判，相關人等需賠償男童一家人310萬令吉，折合新台幣約2073萬元，審理法官指出，受害者失去男人最有價值的資產，沒有女性知道後會願意嫁給他。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，這名男子當年10歲，在家中由當地一家醫院的醫藥助理執行割包皮手術，不料手術疏失，一刀把龜頭切掉，瞬間大量出血，庸醫緊急將男童送到附近醫院急救，但醫院的接合手術失敗，但院方竟對男童母親謊稱「龜頭青春期會再長出來」。

一直到男童17歲了，遲遲等不到新的龜頭長出來，成為永久性殘疾，令當時已是青少年的男子陷入嚴重自卑，母親憤而向法院提告揭發此事，操刀的庸醫聲稱是男童亂動導致意外，但馬來西亞最高法院今年4月判馬來西亞政府、相關醫療單位、人員，以及搶救治療的醫院，一共須賠償男子310萬令吉，約新台幣2073萬元。

審理該案的法官阿達達希爾解釋，據2名專家證人證詞指出，意外發生時救護車延遲、院方已知悉情況卻未先做好準備導致接合手術推遲等，已經違反醫護職責，須連帶賠償受害者。

阿達達希爾強調，接合手術失敗，導致男子失去一個男人最有價值的資產，精神與生理上遭受雙重打擊，更指出沒有女人在知道當事人的情況後會想嫁給他。