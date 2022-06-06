台灣微軟聯手國內最大求職網站一零四資訊科技（3130），6日宣布合作推出「旭日計畫」，一站整合職、能、才三大面向，提供人工智慧、雲端等八大領域線上專業培訓免費課程、證照考試，並媒合54家企業夥伴提供職缺，希望助力台灣養成未來數位人才國家隊。

一零四副總暨人資長鍾文雄表示，在企業數位轉型浪潮下，擁有數位化思維的人才炙手可熱。根據104統計，過去五年，「數位轉型專家」的工作機會數量激增963％。104人力銀行作為台灣微軟長期合作夥伴，在人才培育上有志一同，除共同深入校園推動AI Workshop，幫助學生發展AI基礎能力外，此次更進一步攜手推出「旭日計畫」，希望協助人才多方位培養數位領域技能，取得理想職缺的入場券。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示，人才培育一直是微軟的重要使命，有感於產業快速邁向數位轉型，但缺乏具備數位專業技能的相關人才，台灣微軟積極與產官學研組織合作，推展各種數位人才培育計畫，今年計畫主題「Reimagine Taiwan– Let’s Roll」，其中「創造創新能量」面向，就包含栽培與國際接軌的數位公民，透過提供免費線上學習資源賦能數位能力。

此次台灣微軟與104人力銀行合作推出「旭日計畫」，一站整合職、能、才三大面向，針對人工智慧、雲端、大數據、流程自動化、客戶關係管理、企業資源規劃、資訊安全與Microsoft 365等八大重點領域，推出免費線上課程，滿足企業招聘與人才求職的需求，大大提升補足人力缺口效率、創造雙贏。

旭日計畫鎖定社會人士與學生等兩族群，不論提升求職競爭力或為日後職涯發展儲備戰力，橫跨多種數位領域的免費課程助力養成職場必備數位素養與能力。課程結束後還可獲得Microsoft專業認證免費考試資格，考取證照後不僅可新增至求職履歷中，大幅增加面試機會，微軟也號召媒合54家合作企業夥伴，提供超過260個工作機會。