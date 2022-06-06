85度C濾掛咖啡在全聯獨家開賣，有兩款新品，其中富含多層次韻味的「瑪莉安東尼濾掛咖啡」，精選來自中南美洲瓜地馬拉薇薇特南果及巴西喜拉朵產區的咖啡豆，完美打造厚實巧克力和杏仁堅果香。「經典曼特寧濾掛咖啡」有著曼特寧的風味及巴西的酸甜味，帶點丁香及奶香味，濃郁香醇、層次分明。兩款濾咖啡從6/10日至7/7日，優惠買一盒送一盒，平均一盒六入不到98元。

85度C打造全新的濾掛咖啡，選搭配不同風味的產地豆，如「瑪莉安東尼濾掛咖啡」，特選瓜地馬拉薇薇特南果及巴西喜拉朵咖啡豆，口感有厚實的巧克力韻味，透出微妙的杏仁及堅果香，多層次的溫和典雅香氣，讓人一口就愛上。

而取名為「瑪莉安東尼」，也是有其典故，相傳一位來自奧地利年輕公主瑪莉安東尼嫁給法國國王路易十六，成為十八世紀凡爾賽宮最華麗的王后，亦是法國最後一位王后，據說她是導致法國大革命的根源之一，人民對路易十六治理國家的無能，連同瑪莉安東尼一同發洩仇視。最著名的是「當法國人民沒有食物可吃時說出「沒麵包吃？讓他們吃蛋糕」，被報紙無限放大，不知人民生活疾苦的女王形象深植人心，最後被處洪結束奢華無度的一生。

不過她因為鍾愛巧克力甜點，為了滿足她自身奢華的味蕾，當時從奧地利遠嫁法國時，嫁妝裏頭，除了整套的可可專用工具，還帶了一位專屬的巧克力師，並且立官名「皇后專屬巧克力師」，每天為她特製一杯巧克力飲品，而且每天都要喝上一杯熱巧克力，才能開始一天的生活。由於她獨特的藝術品味，為法國激盪出與眾不同的飲品文化。因此，這款濾掛咖啡以瑪莉安東尼命名，向其致敬，就連外包裝也彩繪出這位法國王后的畫像，顯示巧克力風味是這款濾掛咖啡不可或缺的元素。

另外「經典曼特寧濾掛咖啡」，特選尼加拉瓜、巴西、印尼的咖啡豆，內斂的稻草香，帶點丁香的香料味及奶香，濃郁香醇口感中，也能感受到抑揚頓挫和層次分明的風味，將曼特寧的風味及巴西的酸甜味做最完美映。外包裝上也打破過往低調的咖啡色系，以色彩鮮豔的風格，呈現出蘇門答臘火山質地稀有的印尼雲豹，孕育出獨特的曼特寧風味與巴西熱帶雨林的綠意盎然，堆疊出的視覺畫面，完美勾勒出產地特色。

兩款風味濾掛咖啡，六入一盒市價229元，全聯通路獨家販售促銷價195元，6/10起至7/7，全聯會員優惠買一盒送一盒，兩款可任搭，平均一盒六入只要97.5元。