路透引述消息人士說法指出，義大利石油公司埃尼集團（Eni SpA）、西班牙國家石油公司Repsol最快下個月就能開始運輸委內瑞拉石油至歐洲，因美國政府擬恢復兩年加強對委國制裁而停止的以油換債計畫。
知情人士稱，儘管埃尼與Repsol此次運送的石油數量應該不大，對全球油價影響有限，但華府鬆綁委內瑞拉石油運往歐洲，有助於委國總裁馬杜羅提振聲勢。
美國國務院在一封信函裡允許上述兩家石油業者恢復出貨，拜登政府希望藉此協助歐洲減少對俄羅斯石油的仰賴。
路透引述消息人士說法指出，義大利石油公司埃尼集團（Eni SpA）、西班牙國家石油公司Repsol最快下個月就能開始運輸委內瑞拉石油至歐洲，因美國政府擬恢復兩年加強對委國制裁而停止的以油換債計畫。
知情人士稱，儘管埃尼與Repsol此次運送的石油數量應該不大，對全球油價影響有限，但華府鬆綁委內瑞拉石油運往歐洲，有助於委國總裁馬杜羅提振聲勢。
美國國務院在一封信函裡允許上述兩家石油業者恢復出貨，拜登政府希望藉此協助歐洲減少對俄羅斯石油的仰賴。
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