英國王室4歲的路易王子（Prince Louis）精力旺盛，5日登場的女王伊麗莎白二世登基70周年慶典活動「白金盛會」（Platinum Jubilee pageant）上，路易王子坐不住，整場活動下來不斷比手畫腳，一下站上椅子，一下又對老媽凱特不滿扮鬼臉、吐舌頭，對此民眾反應兩極，王室迷稱讚小路易可愛、古靈精怪，不過也有人認為凱特與威廉王子管教不當。
綜合美國八卦媒體「第六頁」（Page Six）、英國雜誌《Hello!》、澳洲新聞網「News.com.au」等外媒報導，一連四日慶祝英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70周年的「白金禧」（Platinum Jubilee）儀式昨（5）日落幕，最後一日的「白金盛會」活動上，威廉王子與凱特的次子路易王子成為全場焦點。
顯然這個由全英國各地的藝術家、舞蹈家等共同創作、演繹的遊行、戲劇表演並不受到小路易青睞，畫面顯示小路易在表演期間不斷比手畫腳，和一旁熱切欣賞表演的姊姊夏綠蒂公主（Princess Charlotte）形成鮮明對比。
報導指出，小路易如同其他4歲孩童將大拇指放進嘴巴裡吸吮，隨即遭到母親凱特制止。不過古靈精怪的小王子後續仍動作不斷，不一會兒他竟用手掌擋住凱特的嘴巴，甚至朝凱特吐舌扮鬼臉，在凱特制止後甚至又如法炮製、擺臭臉，引來凱特神情嚴肅地對他說話。
整場活動中路易也被拍到站上椅子、舉高座墊的畫面，另外還有打哈欠、雙手遮住眼睛等。
小路易的舉動也引來坐在後方的姑丈丁達爾（Mike Tindall）的注目，畫面可見丁達爾彎下身指著自己的兩隻眼睛，似乎在告訴小路易「我會好好盯著你喔」，一旁的凱特則露出微笑。43歲的丁達爾是女王長外孫女薩拉公主（Zara Phillips）的丈夫，先前是英國橄欖球明星。
小路易在「白金盛會」上的舉動引來網友兩極反應，多數網友讚賞小路易「可愛」、「有趣」，不過也有嚴肅網友認為，小路易在公開場合的一連串舉動顯示威廉及凱特「無法控制」自己的小孩，認為威凱夫婦應該更了解如何在公開場合控制自己的小孩，以及了解4歲小孩能夠應付什麼樣的場合。
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