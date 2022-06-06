英國王室4歲的路易王子（Prince Louis）5日在公開場合中對母親凱特凱特扮鬼臉。

英國王室4歲的路易王子（Prince Louis）精力旺盛，5日登場的女王伊麗莎白二世登基70周年慶典活動「白金盛會」（Platinum Jubilee pageant）上，路易王子坐不住，整場活動下來不斷比手畫腳，一下站上椅子，一下又對老媽凱特不滿扮鬼臉、吐舌頭，對此民眾反應兩極，王室迷稱讚小路易可愛、古靈精怪，不過也有人認為凱特與威廉王子管教不當。

綜合美國八卦媒體「第六頁」（Page Six）、英國雜誌《Hello!》、澳洲新聞網「News.com.au」等外媒報導，一連四日慶祝英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70周年的「白金禧」（Platinum Jubilee）儀式昨（5）日落幕，最後一日的「白金盛會」活動上，威廉王子與凱特的次子路易王子成為全場焦點。

4歲的英國路易王子（Prince Louis）5日在「白金盛會」上坐不住，還對母親凱特扮鬼臉。（圖／路透社）

顯然這個由全英國各地的藝術家、舞蹈家等共同創作、演繹的遊行、戲劇表演並不受到小路易青睞，畫面顯示小路易在表演期間不斷比手畫腳，和一旁熱切欣賞表演的姊姊夏綠蒂公主（Princess Charlotte）形成鮮明對比。

Prince Louis dancing around at the Platinum Jubilee Pageant is quite simply iconic 🕺👑 #PlatinumJubileePageant #HM70 #PlatinumJubilee pic.twitter.com/EUN7yRKswa — Rebecca Russell (@RMRussell29) June 5, 2022

Little Prince Louis had all the moves at the #PlatinumJubileePageant today!! pic.twitter.com/49nTU6c9R4 — Chris Jackson (@ChrisJack_Getty) June 5, 2022

報導指出，小路易如同其他4歲孩童將大拇指放進嘴巴裡吸吮，隨即遭到母親凱特制止。不過古靈精怪的小王子後續仍動作不斷，不一會兒他竟用手掌擋住凱特的嘴巴，甚至朝凱特吐舌扮鬼臉，在凱特制止後甚至又如法炮製、擺臭臉，引來凱特神情嚴肅地對他說話。

It’s Prince Louis’ world, and we’re just living in it. 😂 #PlatinumJubilee | 📷: Chris Jackson/AFP; Frank Augstein/AFP pic.twitter.com/Trfi4XJIwp — People (@people) June 5, 2022

整場活動中路易也被拍到站上椅子、舉高座墊的畫面，另外還有打哈欠、雙手遮住眼睛等。

Sweet moments with The Duchess of Cambridge and Prince Louis today #PlatinumJubileePageant pic.twitter.com/sjvxRbLvoa — Chris Jackson (@ChrisJack_Getty) June 5, 2022

小路易的舉動也引來坐在後方的姑丈丁達爾（Mike Tindall）的注目，畫面可見丁達爾彎下身指著自己的兩隻眼睛，似乎在告訴小路易「我會好好盯著你喔」，一旁的凱特則露出微笑。43歲的丁達爾是女王長外孫女薩拉公主（Zara Phillips）的丈夫，先前是英國橄欖球明星。

Mike Tindall keeps his eye on cheeky Prince Louis at Jubilee Pageant https://t.co/p2mPew8Fnj — The Independent (@Independent) June 5, 2022

4歲的英國路易王子（Prince Louis）5日在「白金盛會」上坐不住，還對母親凱特扮鬼臉。（圖／路透社）

小路易在「白金盛會」上的舉動引來網友兩極反應，多數網友讚賞小路易「可愛」、「有趣」，不過也有嚴肅網友認為，小路易在公開場合的一連串舉動顯示威廉及凱特「無法控制」自己的小孩，認為威凱夫婦應該更了解如何在公開場合控制自己的小孩，以及了解4歲小孩能夠應付什麼樣的場合。