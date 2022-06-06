女星郭書瑤（瑤瑤）當年以甜美童顏與超兇猛的魔鬼身材出道，憑著努力不懈的精神在演藝圈站穩腳步，事業橫跨音樂、戲劇、主持及綜藝，受到大批觀眾的喜愛。而經常透過社群媒體與粉絲互動、分享生活的她，近日揪來好友楊晴一同爬象山看夜景，而郭書瑤火辣的好身材也因此吸引網友的目光。

郭書瑤在昨（5）日晚間找來閨密楊晴一同爬象山欣賞台北夜景，同行的楊晴則是趁著郭書瑤不注意時調皮的偷拍了2張辣照。在公開的照片中，只見郭書瑤疑似穿著一件黑色的BRATOP及運動長褲，大方露出性感美背，結實的背部線條也因此一覽無遺，好友楊晴還嘴甜誇讚「哇～很漂亮、迷幻仙氣，妳脊椎很美耶！！」，但郭書瑤一看到楊晴幫她拍的正面照後，忍不住傻眼表示「真的不是所有姐妹，都可以拍出這麼『藝術』的照片，而且『妳脊椎很美』到底是什麼稱讚，是照了X光膩？？？」

原來，楊晴所拍的正面照不僅糊到看不清楚郭書瑤的臉，就連後方的燈光也糊成一團，但郭書瑤清新的五官及豐滿的上圍曲線依然若隱若現，令網友看到後紛紛留言「背肌線條真的有讚」、「你x光片很美」、「高清無碼更讚」、「每個成功的女人背後都有一個漂亮的脊椎」、「可能是指沒有側彎的部份」、「很楊晴式的讚美」意外吸引超過萬人按讚。