6月6日是上海全市高三、高二年級學生返校復學首日。上海公安機關共組織5000多名民警、輔警等安保力量，共同參與返校復學首日護校工作。根據中新網報導，6日一早8點許，在位於江蘇路的上海市第三女子中學門口就可看到300多名高二、高三年級學生按計畫與時間分批次到校。

因防控疫情要求，來校複課學生不能搭乘大眾運輸，因此送學生上學的私家車明顯增多，給早高峰的江蘇路帶來影響。上海市公安局長寧分局交警支隊一大隊民警也持續引導家長將車輛停靠在江蘇路臨時設置的停車區域，避免造成校門口的擁堵。

上海市公安局長寧分局交警支隊一大隊隊長陸捷表示，交警部門在沿線已經增派多名警力，尤其是涉及學校周邊加強臨近路口車輛的通行效率，同時確保校門口臨停車輛能夠「即停即走」。

針對此次返校復學特點，上海全市公安機關治安部門表示，將通過「駐點守護＋影片巡查」的形式加強返校護校工作，同時強化校園安全管理，進行校園周邊治安環境整治，保障返校復學工作有序展開。