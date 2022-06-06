WWDC蘋果開發者大會將於台灣時間6月7日凌晨以keynote發表會演講揭開序幕，蘋概股早盤表現優於大盤，光學元件廠大立光(3008)今早更成為領頭羊，公司5月合併營收達31.48億元，雖年減6.15%，但月增率止跌回升，轉正至0.63%；大立光表示，由於部分客戶新機開始拉貨，6月動能將優於5月。

台股在蘋概股撐盤，觀光股急漲，鋼鐵股穩盤下，指數在10日線有撐，挑戰5日線反壓，加權指數開盤為16570.89點，開盤後1小時盤中最高為16621.8點。

蘋概股之一的鴻海（2317）5月合併營收為4977.7億元，為歷年最旺的5月，月增2.3%，優於公司預期，絲毫不受大陸封控影響；前五月合併營收為2.39兆元，為同期最佳，也比公司預期出色。

而在傳產股方面，觀光股因疫後的政策利多和需求面爆發性復甦，類股大漲逾2個百分點，六福(2705)、新天地(8940)、五福(2745)、大略-KY(4804)盤中亮燈漲停。

此外，大陸全境鋼鐵現貨價格大規模上漲，相關鋼鐵期貨同步收紅盤，鐵礦挑戰今年高點，市場解讀主要是受惠上海有序解封利基帶動。專家認為，大陸鋼市若能從長三角經濟心臟回溫，有機會強化後市向上，前景看旺，有利國內鋼廠本季營運，有望迎一波「買氣回補潮」。早盤鋼鐵股東和鋼鐵(2006)、千興(2025)也都漲逾2個百分點。金融股則由台新金(2887)和新光金(2888)兄弟合體是題材表現。

法人分析，近期美國股市表現遜於其他股市，美元指數也是下跌，顯示市場資金離開美國市場，而美國值得擔心的問題是通膨，事實上，歐盟四月的通膨還較三月攀高，意味四月美國CPI稍稍降低並不能表示已見高點，一旦五月數據不如預期，股市還會震盪。操作面，短線強勢持續性不佳，所以操作不宜戀棧，可以趁利空訊息買進基本面優異股票，而見到利多訊息追捧則應賣短。本週應為區間震盪格局，回檔空間有限，但是高點無量則難闖過季線，選股仍以科技股優先，賣高買低。指數區間看16300點至16800點之間。