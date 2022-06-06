在全球迎來疫後解封，加上網通主晶片缺貨漸漸緩下，網通設備升級和對網速需求增加將帶動網通設備廠出貨量增加，推升營運動能，以5G、WiFi 6相輔相成的特性來說，法人就點名看好智易(3596)、中磊(5388)兩檔個股。

隨著全球陸續從疫情中回歸正常型態，加上去年網通主晶片缺貨陸續減緩，各國政府和電信業者以提升網速和升級固網設備為目標，對於5G的基礎建設也全力拚搏。

以5G特性來說，5G訊號穿透性較差，除建置數量將較4G多，同時也需要5G CPE以克服5G低波長而致傳輸距離短問題，且在建置成本相對高的偏遠低區是更為重要的最後一哩路，根據MIC預測，5G CP市場出貨量將由2021的560萬台成長至2024的逾2,000萬台，CAGR52.9%。

再者，5G於室內的應用因其物理特性而受到限制，故Wi-Fi 6成室內網路最佳選擇。部分國家已開放WiFi 6E中的6GHz頻段，以提供更低的延遲、更大的頻寬容量及更快的傳送速率。根據Strategy Analytics和IDC預估， Wi-Fi 6產品滲透率將由2020的16.6%上升 至2024的81%，CAGR高達48.6%。

智易在歐美各國針對寬頻固網大力投資下，以歐美及寬頻產品為主要市場的智易將會大幅受惠；此外，5G所帶動的周遭行動通訊設備將為智易帶來最大的成長動能，預計2022年行動通訊設備將會持續受惠於5G CPE(Customer Premises Equipment)而有倍數的成長。隨著大陸解封，智易受影響得訂單需求也都已經遞延至5、6月，故第二季營收仍持續有實力再拚新高，下半年也預計逐季成長，全年營運成長雙位數目標維持不變。

中磊受惠全球網通設備升級和對網速需求的增加，中磊訂單能見度已達明年第二季，且中磊為直供電信營運商的商業模式，有助產品毛利率提升，再加上晶片供料持續轉佳，有助中磊提高訂單滿足率和營收成長。