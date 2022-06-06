推廣新住民多元文化，實踐「新北我的家–2030新住民十年願景」樂活、樂業、樂學三條龍政策，新北市教育局今年首次辦理新住民在地生活故事徵件比賽，收件即日起至30日，歡迎設籍或就讀新北學子投件，分享新住民及其子女在新北市生活點滴，總獎勵高達新臺幣5萬元禮券。

教育局表示，徵文比賽以「新住民在地生活」為主題，分為「在地『新』生活」、「外婆家鄉生活體驗」、「新住民新力量」及「其他」四大類別，徵文字數600至1000字。投件對象為國中至大專院校設籍或就讀新北市的學生（不限新住民子女）皆可投件，共分國中、高中職及大專院校組三組評選，教育局將得獎作品編纂為新北市新住民在地生活故事集。

母親來自越南、目前擔任企業儲備外派主管的新住民子女王芊琪表示，參加新北市新住民二代昂揚計畫是自己人生轉捩點。當時念淡水商工時到越南台商參觀與見習開了眼界，返台後跟媽媽因此有更多深度對話和理解，也啟發了把越南語學得更扎實及大學畢業後到越南發展想法。她語重心長表示，每位新住民子女多少因身分有不同心情故事，有人因外界刻板印象而看輕自己，但也有人發揮自身雙重優勢獲得掌聲，期待透過書寫分享傳遞更多理解與感動，同時也是學生進行自我整理的可貴歷程。

在新北市擔任越南語教學支援人員羅敏瑜老師表示，近年來新北市校園推廣多元文化及提供新住民展能舞台，很多新住民媽媽受聘到學校教新住民語文，或被邀請到校介紹東南亞的文化和美食，孩子們開心地圍繞著新住民媽媽學家鄉的語言與文化，有機會介紹自己，對她們更是一種成就感和光榮感。

教育局長張明文表示，徵件比賽鼓勵學生以書寫表達新住民及其子女的生活、家鄉文化及美食的心得與感動，也期望以有趣創意、輕鬆日常的新住民在地故事，增進對大家多元文化的學習與欣賞之正向態度。相關徵件簡章、報名表及授權同意書已置於新北市國際教育資訊網「最新消息」區，請下載使用。(https://www.international-education.ntpc.edu.tw/home)