疫情指揮中心指揮官陳時中昨天出示公文，堅持從未要求殯葬者24小時火化。對此，前台南縣長蘇煥智表示，「拜託！都已經執行2年3個月了」質疑是各界誤解？還是政府又在硬拗呢？

新冠疫情在全球爆發2年半，全台累積近3000人死亡，大多數的確診死亡者都在24小時內火化，並表示是依照指揮中心規定。不過陳時中昨天拿出公文，堅持從未要求殯葬者這樣做，但也坦承公文很容易讓大家誤解。

蘇煥智在臉書質疑，陳時中説沒有染疫死亡24小時火化的規定。拜託！都已經執行2年3個月了！地方政府、殯葬業者、死者家屬、社會各界都這麼認知！「是各界誤解？還是政府又在硬拗呢？」

至於為什麼是24小時的理由，他認為，也許是因為「嚴重急性呼吸道症候群」除了是SARS外，也包括COVID-19 。而「嚴重急性呼吸道症候群」是傳染病防治法第三條明列為第一類的傳染病。

所以根據第50條第4項，必需在24小時內入殮火化。但蘇煥智認為，指揮中心把COVID-19 列為第五類，是否正確，恐怕就是一個值得討論的問題！