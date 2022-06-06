端午佳節遇上全臺面臨COVID-19疫情高峰，各縣市單日確診數節節升高，疫情嚴峻，全民積極抗疫的同時，臺灣港務公司高雄港務分公司、社團法人臺灣港埠協會及臺灣港務公司近期攜手合作，共同關懷社區弱勢長輩。

華山基金會鹽埕區義工表示，弱勢長輩們常年因為身體退化，再加上疫情影響，外出採買不甚方便，生活物資缺乏，常需基金會提供防疫及生活物資。自新冠肺炎疫情發生以來，為避免群聚染疫，社福團體普遍面臨活動停辦、物資缺乏及募款不足的問題，若疫情困境無法緩解，獨居長輩的生活處境恐雪上加霜，極需社會大眾伸出援手扶助。

高雄港務公司考量長者屬染疫重症高風險群且抵抗力較弱，關懷社區弱勢長輩刻不容緩，此次端午節，與臺灣港埠協會及港愛無限社共同準備8,650片防疫醫療口罩及179份健康蔬食麵條禮盒，贈送華山基金會服務於鹽埕區及南鼓山區的弱勢長輩，守護長輩們的安全與健康。華山基金會鹽埕愛心天使站代表致贈感謝狀，感謝港務公司善心，照顧弱勢孤老。

擔任臺灣港埠協會理事長的台灣港務公司董事長李賢義表示，疫情嚴峻情況下，今年端午佳節或多或少有些家人無法團聚，協會心繫社區獨居老人，送上一份溫暖。今年為避免過多群聚，沒有一起包粽子、送粽子，而以購買防疫口罩和生活所需物資，送到長輩手中，讓他們可以安心過節，並祝福長輩們健康平安。