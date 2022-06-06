中菲行(5609)公布5月營收，大陸封城影響有限，單月營收為38.67億元，較4月40億元小幅下滑，年成長仍達36.3％，累計前5月營收193.35億元，年增56.6％。

單月營收比重部分，空運營收22.37億元，整體營收占比57.9％，年增38.5％；海運營收15.44億元，整體營收占比39.9％，年增39％；合同物流營收0.86億元，整體營收占比2.2％，年減23.2％。

累計前5月空運營收105.4億元，營收占比54.5％，年增57.4％；海運營收82.02億元，營收占比42.4％，年增60.3％；合同物流營收5.93億元，營收占比3.1％，年增10.3％。

貨櫃三雄近期釋出的訊息依舊看好第三季海運表現，上海復工、艙位吃緊、美西碼頭工人談判將帶動運價維持高檔，海轉空需求同樣支撐空運運價走勢，接下來第三季海運旺季後進入第四季空運旺季，下半年海空運榮景可期，可望帶動國際物流業者的營運表現。