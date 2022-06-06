周一香港恆生指數開漲0.95%後陷入震盪，目前上漲0.53%，為21194.59點，稍早前一度倒跌約52點，跌至21030.07點。國企股(H股)目前漲0.81%，為7326.45點。

恆生科技股勁揚2.2%，成分股普遍走高，僅騰訊跌0.06%，瑞聲科技跌0.12%，海爾智家跌1.28%，萬國數據跌0.73%。

在科技股中，理想汽車大漲10.12%，表現最佳，該公司擬在6月21日發布新款休旅車。其次為美團上漲6.8%，該公司上季經調整後淨損縮小36億元人民幣，表現優於市場預期。

港交所目前微漲0.2%，稍早前跌0.6%，旗下LME因3月取消鎳金屬交易遭索賠4.56億美元。

比亞迪今年前5個月銷量年增1.62倍，其股價在稍早前創下6個月新高後持續走高，目前漲4.4%。

受國際油價上漲激勵，中海油漲2.0%。

水泥、大陸地產、基建和電力股表現不如大盤，中國建築國下挫近7%，華潤水泥跌逾6%，中海外跌5.4%，華潤置地跌逾3%。