【旅奇傳媒/編輯部報導】臺東文青新地標「波浪屋（TTstyle原創館）」以「波浪的波浪」展開年度系列活動，原住民族委員會夷將‧拔路兒Icyang‧Parod主任委員親臨體驗，大讚「波浪的波浪」為「波浪屋」帶來不同以往的感官饗宴。

▲TTstyle原創館持續展現原民生活與文創精神。 圖：原住民族委員會／提供

Icyang主委表示，原民會為協助臺東形塑在地原住民族文化產業特色，過去投入2.5億元補助臺東縣政府興建「波浪屋」及鐵花路底的「文創聚落」，在2017年底正式開幕營運後，從2018年至今，持續支持臺東縣政府整合相關資源，讓「波浪屋」可以穩定營運外，同時持續經營出獨有的南島文化藝術風格，期待「波浪屋」能不斷成長。

▲夷將•拔路兒 Icyang•Parod主任委員出席臺東文青新地標「波浪屋」活動。 圖：原住民族委員會／提供

作為臺東原住民族商品通路匯流平臺、遊客引流據點及原住民商品創意、創新、創業重要基地，讓更多來到臺東的遊客認識及看見原住民族的文化、藝術及產業的豐富，更希望未來能增加與南島語系國家原住民業者互動，真正打造為國際南島商品最大的展售平台。

此外日前公布金曲獎入圍名單，有很多都是原民會這兩年補助的歌手或團體，其中有超過一半是臺東在地的音樂人，可見臺東是一個可以孕育音樂及藝術創作的好地方，原民會承諾，未來不管是原住族音樂或是藝術方面都會持續給予支持，讓大家都可以藉此認識原住民族文化。

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