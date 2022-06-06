2022年端午假期，北京市各級商務部門和商業服務業組織生活必需品供應，北京市商務局5日發佈端午假期統計數字，假日期間重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等企業實現銷售額43.3億元（人民幣，下同），較去年端午假期成長6.3％。全市52個重點商圈客流量887.7萬人次，較上週增長19.4％。

根據中新網報導，節日前夕，國貿商城、朝陽大悅城、三里屯太古里、藍色港灣、頤堤港、八達嶺奧特萊斯等多家商場恢復營業，中糧·祥雲小鎮可開放業態品牌100％開業，右安門王府井購物中心零售、功能店鋪營業率達100％；SKP延長店慶禮金期限。而假日期間，八達嶺奧萊、賽特奧萊、君太百貨、新世界利瑩等監測企業銷售額環比節前增長超過2倍。

另外，端午節期間，北京市各大連鎖超市、老字型大小企業和重點電商平台企業也著力粽子等節日商品銷售，包含物美、永輝、京客隆、超市發等8家重點連鎖超市粽子整體銷量年增約20％；京東、美團買菜、叮咚買菜、每日優鮮、盒馬鮮生5家重點電商平台的在京粽子銷售額年增約14％。