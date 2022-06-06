資料主權的重要性與日俱增、對資料訪問和控制的審查、以及地緣政治摩擦的加劇，都促使政府和受監管行業密切分析其雲戰略，並評估其資料的可訪問物件。VMware主權雲計畫能夠說明客戶識別並接洽值得信任的國家或地區雲端服務供應商，以滿足其獨特的主權雲要求。

近日，VMware宣布擴大VMware主權雲計畫，引入新的合作夥伴，並增加以雲原生為中心的開發者功能，為所有VMware雲端服務供應商的產品帶來更多價值。最新VMware主權雲的指定合作夥伴包括IONOS SE、沙特電信公司（STC）、Sopra Steria AS和TDRA。目前，VMware主權雲計畫的參與者總數達到14家，分布於14個主權地區，包括加拿大、墨西哥、瑞典、挪威、英國、德國、西班牙、義大利、紐西蘭、澳大利亞、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、印度和美國。

VMware雲端基礎架構業務部門產品管理副總裁Rajeev Bhardwaj表示，很開心歡迎新合作夥伴加入主權雲計畫，並看到現有合作夥伴在滿足全球客戶主權雲要求方面所展現出的良好勢頭。憑藉Tanzu提供的新資料服務，我們所有的VMware雲端服務供應商合作夥伴，尤其是專注於主權雲的合作夥伴，能夠擴大他們的資料和應用轉換產品組合並加速雲端的採用，協助客戶留在主權地區和管轄範圍的同時實現大規模的領先轉型。

VMware雲端服務供應商為受監管行業的客戶提供主權雲解決方案，包括銀行和金融、醫療、本地零售和電子商務、能源、政府服務、國防、情報、區域電信和公共部門。

Tanzu Application Platform提供豐富的開發者工具和快速簡單的生產路徑，使開發者能夠在任何符合要求的公有雲或本地Kubernetes叢集上快速且更安全地構建和部署軟體。開發者可以透過預配置範本快速啟動，在應用開發流水線中獲得領先的工具並為現代應用的整個生命週期創建和維護更安全、可持續和可重複使用的途徑。更重要的是，客戶可以明確區分開發者和運營部門，實現從開發到生產的無縫應用交接。

Tanzu Data Services是一套按需緩存、資訊收發和資料庫軟體組合，可供開發團隊在構建現代雲原生應用時使用。透過Tanzu Data Services（包括Greenplum、SQL、Gemfire和RabbitMQ），開發者可以按需自助存取這些關鍵資料服務。自動化的配置可支援快速開發、測試和持續交付實踐，在主權雲內實現一致的開發者體驗。客戶可以將遺留資料導入雲原生模式，並更可靠地運行網路規模的資料服務。