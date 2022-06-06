26歲網紅黃琳擁有天使臉孔及魔鬼身材，就讀世新大學時就被封為「世新女神」，而精緻五官神似大陸Angelababy，被網友戲稱「超兇版Angelababy」，時常分享生活的她近日度假選擇了餵食可愛動物，但PO出畫面讓粉絲大歪樓留言「你新朋友在看妳哪裡」。

正妹網紅黃琳生活多采多姿常時在社群分享美照，IG吸引80萬人追蹤，近日她把握好天氣前往戶外遊玩，並和可愛動物梅花鹿合影發美照，同時寫下：「Meet my new friends(認識新朋友)」，從照片中看到黃琳為了配合梅花鹿身高選擇蹲下合影，但她穿著紅色深U窄裙，蹲下的動作讓她正面雪白曲線全現形，而梅花鹿超大眼睛在視覺效果似乎緊盯她的W弧線。

對此，網友看到超兇畫面紛紛留言，「你新朋友在看妳哪裡」、「想當鹿」、「好大的鹿」、「兩個小可愛」、「鹿很配合妳的拍照」、「太美了」、「眼睛跟鹿一樣大好可愛」、「好甜」、「互相放電ㄉ概念」、「掉出来了」，獲得網友一致讚賞。

而黃琳的好身材更能在日前PO照看出，她端午節時在IG發文說道「back like I never left，好久沒發膠片了」，並附上一系列火辣照，只見她穿著蜜桃色綁帶式比基尼，兩塊布包不住傲人UU，使得南半曲線直接露出，她還分享一張濕身坐在水池邊照片，使得蜜桃臀一覽無遺，整件泳衣綁帶設計讓網友應景的戲稱「人體肉粽」。