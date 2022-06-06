桓鼎-KY(5543)今日舉行股東會，董事長張建智表示，節能減碳已成全球趨勢，預期儲能需求將會日益增加，公司積極在源領域展開全方面的布局，目前旗下四大事業群智能穿戴、儲能與鋰電池應用、創能基建、節能建材訂單能見度高。

桓鼎近年積極布局科技與傳產的結合，從建材、營造、跨入電池模組、能源管理，新事業群包含智能穿戴、儲能與鋰電池應用，公司研發建材與電池結合的新產品綠電儲能牆(Energy Wall)，今年將繼續實現投資台灣、持續創新目標。

桓鼎今日股東會通過每股配發現金股利2元。桓鼎2021年營收27.19億元，稅後純益1.18億元，年增3.12倍，每股純益3.26元。

桓鼎指出，建材廠已在5月全面復工，大陸當局調控政策持續，大陸鋼材價格5月呈現下滑，金屬建材訂單能見度可至年底，產品漲價效益將推升獲利表現，目前正加快交貨速度。電池模組廠持續優化毛利結構，電動自行車第2季訂單及出貨暢旺。