雖然上海疫情趨緩，城市逐漸恢復正常運作，但根據上海日本商工俱樂部近日公佈的調查結果顯示，在進駐上海市的日本企業中，僅1％企業表示「會增加」投資，而部分企業表示今後將「縮小或推遲」對華投資計劃。原因是嚴格的城市封控措施對上海的企業經營帶來巨大影響。由於大陸的防疫政策，日本企業有可能會加快步伐實施「中國＋1」的採購戰略。

根據日經中文網報導，此次調查時間在上海6月1日解除封控前的5月27日至31日實施，對象為上海日本商工俱樂部的129家會員企業。

關於對大陸的投資態度，有9％受調企業回答「將會減少投資」；表示「會推遲投資」的企業佔5％；表示「尚不清楚」的企業達到39％，這讓「縮小或推遲」投資可能會成為未來的討論課題，且只有1％的企業表示「會增加」投資。

由於上海連續2個月的嚴格封控導致生產和營業停止，有88％企業表示2022年收益預期為減收，以「減收超兩成」的企業最多、佔比達29％。

另外進駐由歐洲企業組成的中國歐盟商會稍早5月5日公佈的調查結果則顯示，有23％企業表示正在討論將對華投資計劃轉移到其他市場。