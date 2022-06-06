【全程影音】染疫遺體火化時程說不清 國民黨轟：請陳時中「盡快」下台

全台新冠染疫死亡案例累積超過2800人，衛福部長陳時中稱未要求24小時內火化遺體引發譁然。國民黨痛批，24小時內火化的作法實施了兩年多，如今陳時中才說「從沒要求」，如何對得起全台將近三千位染疫亡故者及家屬？對於如此卸責的政府官員，國民黨嚴正要求陳時中「盡速」下台向國人謝罪。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏、文傳會副主委王鴻薇、張斯綱、黃子哲上午召開「染疫遺體火化時程說不清，請陳時中『盡快』下台」記者會。

國民黨表示，陳時中說法模糊不清；衛福部在109年就已經公告將新冠肺炎歸第五類傳染病，對於大體處置須在二十四小時內火化，中央疫情指揮中心也在109年2月23日發函給中華民國醫師公會聯合會，要求必須依照《傳染病防治法》第50條規定，「遺體應於中央主管機關公告之期限內入殮並火化」。

國民黨指出，陳時中應該說清楚先前的公告是否還算數？如果不是陳時中驚天一說，相信全臺灣多數人都認為染疫亡故規定要在24小時內火化，甚至有地方首長也坦言昨天才知道不用，顯見陳時中的說法有多離譜。

國民黨表示，國人長期配合政府頒佈的各項防疫措施，染疫往生大體在24小時內火化的作法，讓許多家屬為受難者送終的機會都沒有，無從見親人最後一面，留下終生遺憾與傷痛。陳時中輕描淡寫的說「過去從沒要求」，完全就是卸責說法，難道意思是指殯葬業者自做主張？

國民黨要求，因疫情指揮中心規定不清造成往生者家屬莫大的傷痛，陳時中責無旁貸，應盡速道歉下台；衛福部應盡快、明確說明染疫往生者的大體處理時間，讓家屬、殯葬業者有所遵循；政府應輔導殯葬業者找出適當作法，避免家屬見不到親人最後一面的遺憾。