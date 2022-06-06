候任香港特首李家超在香港《文匯報》撰文，他在文章中回顧自己警隊工作35年間，領悟到的管治的四個要點。包括：必須要有迎難而上的精神找出解決困難方法、要重視執行的結果、建立團隊精神的重要性、必須具備風險管理的憂患意識。他稱，「這四點可廣泛應用於不同範疇的管治，以提高管治效率、質素和水平」。

李家超撰文稱，過去在警隊工作35年間領悟到管治的重點。他認為，沒有國家安全就沒有繁榮穩定，只有在社會安定平穩的環境下，才可以推動經濟長足發展，確保「一國兩制」行穩致遠。

李家超指，當警察期間領悟到管治的四個要點：第一、 必須要有迎難而上的精神，不畏艱辛，找出解決困難的方法；第二、要重視執行的結果，在每一次行動中，必須思慮縝密，策劃周詳，以求達到行動的目標；第三、建立團隊精神的重要性，以整體利益為依歸，不計較個人得失，各司其職，各展所長，互相配合，互補不足；第四、必須具備風險管理的憂患意識，居安思危，防患於未然。他認為，這四點可廣泛應用於不同範疇的管治，以提高管治效率、質素和水平。

去年李家超升任香港政務司司長，他說，司長的角色讓其「站得更高，看得更遠，視野也更廣闊」，並讓他不斷思考，如何提高港府部門的工作效率，發揮更大的協同效應，促進良政善治，更好為市民服務。

李家超說，過去香港出現一連串抗拒「一國」的行動，包括反國民教育事件、佔中事件、旺角暴動、反「一地兩檢」及修例風波，破壞社會的程度及規模亦不斷升級，加上外部勢力推波助瀾，香港陷入崩潰。其後大陸中央實施《香港國安法》以及落實「完善選舉制度」，令香港由亂到治，重回「一國兩制」正軌。他認為，未來5年新選舉制度獲得實踐，香港將由治及興，港府會帶領市民再創高峰，他將會團結社會各界，凝聚力量，同為香港開新篇。