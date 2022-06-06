國聯雙雄大都會、道奇在6日結束4連戰，先贏兩戰的道奇又被大都會連勝兩場，最後雙方2勝2負打了個平手。大都會37勝19負國聯東區第一，道奇35勝19負國聯西區第一。系列賽閉幕戰打得相當激烈，道奇9局下半追平殺入延長賽，大都會第10局靠著戴維斯（J.D. Davis）二壘打送回致勝分，以5比4拿下比賽。

有趣的是雙方在第3場打到第9局時，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）果斷放棄比賽，想把外野手麥金斯崔（Zach McKinstry）換上去投球，但是被裁判長阻止。根據大聯盟2020年新規定，野手不可以在差距5分以內的比賽登板，除非他是二刀流球員。當時大都會只領先5分，因此道奇必須使用投手。

羅伯茲有點訝異，因為他去年這麼做了也沒事，其實是大聯盟體諒疫情缺陣的球員太多才沒有嚴格執行，依照規定必須差距6分才能叫野手登板。

第4戰道奇就拚到最後一刻，捕手威爾史密斯（Will Smith）9局下轟出陽春炮，艾瓦瑞茲（Eddy Alvarez）安打送回追平分。10局上道奇救援投手金柏若（Craig Kimbrel）被戴維斯敲出二壘打，因為「突破僵局制」一開始二壘就有跑者，所以金柏若沒有自責分，挨了1支安打就吞下敗投。