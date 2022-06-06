立法院副院長蔡其昌，今天號召企業捐贈2000件P2等級防護衣贈送給梧棲童綜合醫院醫護使用。（陳世宗攝）

傳林佳龍要選北市？ 蔡其昌：能力好、給予祝福

前交通部長林佳龍傳出有意參選台北市長，立法院副院長蔡其昌6日受訪時強調，林佳龍市長能力很好，有心要從台中市長跨足到首都台北市，我都給予祝福；但我無法幫忙，這是中央黨部在做決定，中央黨部一定是以勝選為考量，誰最能夠勝選，中央黨部就會提名他，我只能給佳龍前市長，更多的祝福。

立法院副院長蔡其昌，今天號召企業捐贈2000件P2等級防護衣贈送給梧棲童綜合醫院醫護使用；媒體問蔡其昌針對正國會前交通部長林佳龍可能參選台北市長一事的看法？

蔡其昌表示，我都是祝福的，我覺得佳龍部長如果有心在台北市長服務，爭取市長這個位置，無可厚非，沒什麼不好？因為林佳龍市長能力很好，要從台中市長跨足到首都台北市，我都是給予祝福。

蔡其昌強調，但我無法幫忙，這是中央黨部在做決定，中央黨部一定是以勝選作考量，誰最能夠勝選，中央黨部就會能提名他，我只能祝福林佳龍前市長、更多的祝福。