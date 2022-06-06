台南最夯的玩水景點河樂廣場完工後，為引入民間專業管理並提升公共設施服務品質，南市府將以OT(Operate-Transfer，由政府投資新建完成後，委託民間機構營運)方式營運，同時減低政府財政負擔，6月14日將辦理「臺南市中西區河樂廣場營運移轉案」招商說明會，現場將介紹本案基地、計畫範圍、民間參與方式與政策需求以及委外條件等，最低投資金額為550萬元，委外年期為10年。

台南市市長黃偉哲表示，2020年3月正式開幕的河樂廣場，由原先閒置多年的中國城所改造拆除而成，採下凹式露天水景設計，目前不僅是臺南市區最大的親水廣場，也成為臺南當地觀光旅遊的熱門打卡景點。

未來透過民間專案管理方式，不僅可減低政府財政負擔，更可提供更多元的使用方式及滿足商業旅遊各方需求，未來亦將串聯周邊熱門景點包含臺南美術館、海安路藝術大道、國華街、海安及赤崁商圈等熱門景點，成為臺南嶄新生活圈，成功活絡當地商機及吸引旅遊人潮。

黃偉哲進一步表示，近年來臺南招商成績十分耀眼，斥資33億元的三井OUTLET PARK及斥資逾20億元的大臺南會展中心今年陸續開幕，未來還有誠品生活與碳佐麻里合作建置達6000坪的獨棟商場即將誕生，南仁湖在安平港水岸複合觀光遊憩區及平實綜合轉運站等也有近150億元投資，隨大型購物商場的紛紛進駐，可見台南商業及觀光旅遊發展潛力無限，不僅將創造眾多就業機會及帶來高額產值，更將串連帶動周邊餐飲、休閒育樂、觀光旅宿等產業，為台南擴展出新的購物生活圈。

台南市經發局局長陳凱凌表示，河樂廣場基地面積1.26公頃，可進駐空間約1802平方公尺，除河樂廣場水池周邊預留之多功能使用空間，尚包含地面層資訊站空間及部分廣場，可作為觀光旅遊資訊站、文創、商業、多功能表演、展覽、會議等活動使用之設施，6月14日將在成大會館辦理「臺南市中西區河樂廣場營運移轉案」招商說明會，這次依促參法第42條規定採營運移轉方式委外經營招商，最低投資金額為新台幣550萬元，委外年期為10年，歡迎有意投資者踴躍參與。