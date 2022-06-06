美國政府與台灣蔡英文當局於本月初宣佈啟動「美台21世紀貿易倡議」，涉及貿易便捷與法規規定等11項議題，以強化經貿關係。閩南師範大學兩岸一家研究院名譽院長、教授王建民今天（6日）在《環球時報》撰問稱，這個以美國為主導、美國利益優先的倡議，不管未來前景如何，結局必然是「台灣讓利，美國得利」。

文章稱，台灣此前未能被納入美國主導成立的「印太經濟架構」，再次讓蔡英文當局寄希望於美國協助台灣進入多邊經濟體系的希望落空，也給了蔡英文的「親善美國」一記耳光。蔡當局曾策劃鼓動美國200多名國會議員呼籲美國政府將台灣納入「印太經濟架構」，但拜登政府考慮要減輕東南亞國家對「印太經濟架構」的防備，就不能讓甚為敏感的台灣參加，因此必須「犧牲」台灣。當然，這並不意味著未來台灣就一定不會參加「印太經濟架構」，在中美戰略博弈進程中，美國會隨時可能視需要重打「台灣參與」這張牌，這是未來潛在風險之一。

文章稱，在目前情況下，美國認為有必要安撫一下蔡當局，因此策劃並拋出了「美台21世紀貿易倡議」這個華而不實的東西。從倡議的內容看，與「印太經濟架構」所涉差別不大，進一步坐實此舉是美對台「補償」的用意。不過，既然以「倡議」之名展開，就與一般的經濟協定如自由貿易協議（FTA）等有所不同，是不具備約束力的一種政策主張性經濟合作。同時既然是雙邊經貿合作倡議或協議，與蔡當局參與多邊區域經濟合作的期待還是有很大落差。

文章稱，儘管目前台灣不能參加「印太經濟架構」，也沒有直接推動簽署美台自由貿易協定，但啟動「美台21世紀貿易倡議」，對蔡當局來說也算是一種「不錯的安慰」。蔡當局上下一片得意之情，對倡議大加吹捧。蔡英文在民進黨中常會上表示，「台美雙方更積極進行經貿上的溝通對話，深化多項合作議題上的具體策略及路徑，讓台灣在參與區域經貿的整合上更具有動力」。台灣方面直接主導這一事件的官員鄧振中表示，倡議有助台灣加速與國際多邊、雙邊經貿協議談判。

文章稱，然而，蔡當局不必過於擴大和拔高這一倡議的作用。目前全球範圍內的雙邊或多邊FTA等經濟協議達數百個，沒有幾個經濟體是單單僅靠參與FTA或其他經濟協議帶動經濟發展的。況且，「美台21世紀貿易倡議」是沒有經過美國國會授權和審批的一種類經濟協議。依美國國內黨派鬥爭現實，若下屆總統選舉發生政黨輪替，不排除新政府拋棄這一協議的可能性。況且，要將該倡議中的目標變為現實也不是件容易的事。在「美國優先」的強勢原則下，台灣面臨的談判與讓利挑戰可能才剛剛開始。

文章稱，所謂「美台21世紀貿易倡議」實際涉及的範圍與領域甚廣，計有貿易便捷、法規規定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、公營企業、非市場經濟等11項談判議題，但卻沒有涉及最關鍵的市場准入與關稅調降問題，讓這一倡議的實質意義與作用大打折扣。

文章稱，就這11項議題來看，每一項認真談起來對台灣都不輕鬆。特別是在美台不對稱的格局下，談判基本上是要按美國的劇本演出，台灣只有服從與配合的份，沒有要價的資本與條件，一定是「少要多給」。依蔡當局長期在美國人面前奴顏婢膝的姿態，哪敢為台灣爭取更多利益？為討得台美FTA，連存在食品安全風險的「萊豬肉」都敢放開進口，蔡當局還有什麼不能「讓利」的？台積電前董事長張忠謀曾公開透露，台積電原本沒有赴美投資計劃，是在美國強大壓力下的被迫選擇。

文章稱，美國近年來不斷強化「以台遏華」、「以台制華」的戰略，「美台21世紀貿易倡議」也不例外。美國企圖拉攏台灣建構「去中排華」供應鏈，將台灣納入美國主導的經濟體系。「美台21世紀貿易倡議」11項內容中的「非市場經濟」議題針對中國大陸的用意就甚為明顯。美墨加自由貿易協定（USMCA）中就有一條被指針對中國的「毒丸條款」，即任何一方與非市場經濟國家簽訂自由貿易協議時，應允許其他各方在發出6個月的通知後終止本協議。不排除美台未來在倡議談判中也加入針對中國大陸的類似限制性條款。

文章稱，此外在其他議題的談判中，也很有可能涉及針對與中國大陸經貿往來的限制和陷阱條款。此外，由於台灣問題的高度敏感性，中國大陸明確反對美台簽署任何具有官方性質的協議，未來美台以何種身份、名義簽署，確立什麼具體內容，均存在不確定性，需要持續關注與觀察。

文章稱，可以預期，「美台21世紀貿易倡議」的啟動與推進，必將對兩岸經濟關係及台灣經濟發展帶來新的衝擊與影響。目前台灣對大陸市場出口依存度超過40％，兩岸經貿關係尤其是大陸市場對台灣經濟發展至關重要。然而，蔡當局在「抗中、反中、親美、媚日、謀獨、保台」戰略指導下，一直對兩岸經貿關係發展採取消極、管制立場，不斷出台各種阻撓與限制法規政策。

文章稱，蔡當局追隨、配合美國對華戰略圍堵，強化台美經濟關係，企圖推動「脫中融美」經濟戰略，共同建構「去中排華」產業鏈與供應鏈，近年來美國主導推動的 「半導體供應鏈聯盟」就是典型。對此類戰略性經濟合作可能給中國大陸經濟發展帶來的影響，大陸需要給予足夠重視，必要時須採取果斷有效應對措施。