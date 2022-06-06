演藝圈不乏雙胞胎藝人，男星陳宇風和弟弟陳熙鋒就是雙胞胎代表，兩人現在活躍於戲劇圈，各自在8點檔拍戲，就有網友在社群網路平台「Dcard」，以一篇「現在才知道他們是雙胞胎」的文章引發討論，表示最近才知道陳宇風、陳熙鋒是雙胞胎，也吸引不少網友表示認同，甚至有人還認為他們是同一人。

陳宇風和雙胞胎弟弟陳熙鋒是演藝圈的雙胞胎代表，一開始組成台灣最早的雙胞胎偶像組合「Top Twinz」出道，並發行專輯《愛有靈犀》，兩人曾到香港、馬來西亞、新加坡和美國宣傳造勢，更擔任過譚詠麟演唱會的表演嘉賓，後來因唱片公司被合併和合約糾紛，陳宇風、陳熙鋒曾有1年的空窗期，兄弟經過事業低潮後，紛紛轉戰戲劇界。

陳宇風和弟弟陳熙鋒曾是台灣最早的雙胞胎偶像組合「Top Twinz」。（圖／取材自陳熙鋒臉書）

現在陳熙鋒在民視8點檔《黃金歲月》演出，陳宇風則在日前回歸三立《一家團圓》，不過在社群網路平台「Dcard」，近日就有一篇「現在才知道他們是雙胞胎」的文章引發討論，原PO表示，最近在看民視《黃金歲月》，一直以為是演員陳宇風演出，但卻意外發現其實是陳熙鋒，原PO驚呼：「結果我一直以為黃金歲月也是他（陳宇風）演的，完全不知道他有雙胞胎兄弟」。

發文釣出不少網友認同直呼：「我以為是一個人欸！」、「什麼 他們是雙胞胎」、「我超愛看八點檔都不知道有兩個人！！！太震驚」，有人就把真相跟阿嬤分享，沒想到卻被笑「大驚小怪」，不過陳宇風、陳熙鋒分別在8點檔拍戲，也讓網友直呼是「同臉打對台的概念」。