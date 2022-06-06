從偶像搖身現代 AV 女神的「三上悠亞」在 6 月 1 日正式迎來出道七周年的日子，當天她也在 YouTube 頻道上傳了一部影片，驚喜向外界宣布「已經自立門戶成立新公司」，未來將開始發展不同事業，但也不忘保證還是會繼續拍 AV，讓粉絲在替她開心之餘也安心不少。

(圖片／JKF提供)

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三上悠亞在影片中先是表示，其實早在今年一月時，她就已經從公司獨立出來了，很抱歉現在才告知大家，今年 28 歲的她隨著年紀和社會經驗的增長，在越來越喜歡工作的同時，也意識到有更多想完成的事業，即使自立門戶的路非常辛苦，但一直是她每天都想挑戰的事情。

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三上接著說：「我從高中就出道當偶像了，這也是為什麼我一直不能去做兼職的原因，直到 22 歲之前都沒有真正在社會上工作的經驗。」因此，她也格外珍惜這次獨立的機會，表示不論是 AV 女優還是經理人身分，她都會全力以赴去做。

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而新公司之所以命名為「Miss株式會社」，是因為她認為身為一個女人，在社會上總會碰到不少麻煩，但還是希望大家可以堅強地過日子，讓外界知道女生也可以獨立把生活、事業都顧得很好。

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此外，她也坦言常常被人問到「三上悠亞是不是不拍了」，對此，她再次保證 AV 工作還是會持續進行，目前每個月也都有固定發表新作，更不忘喊話要粉絲們記得去看。最後，三上也透露即將推出「風格造型書」，介紹自己的穿搭、妝容心得，期盼大家可以多多支持。

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