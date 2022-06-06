中國務委員兼外長王毅在結束對南太島國的訪問後接受大陸中央媒體訪問時表示，「這個星球上，不能富國永遠是富國，窮國永遠是窮國」，中國願助支持太平洋島國；中國和島國關係不是「橫空出世」，是相知相交多年的「老朋友」。中國無意與誰比拼什麼影響力，也沒有興趣搞什麼地緣爭奪；與太平洋島國的合作，不針對任何第三方，不謀求所謂「勢力範圍」。

王毅指出，中國對島國政策的內涵可以概括為「四個堅持」。一是堅持平等相待、二是堅持相互尊重。中方始終尊重島國的主權和領土完整，尊重島國人民探索符合自身國情的發展道路，不干涉島國的內政；三是堅持合作共贏。四是堅持開放包容。中方始終願以開放態度，與有意願的已發展國家在島國開展三方或多方合作，實現多贏和共贏。

王毅直言，由於太平洋島國國力偏弱、發言權小，往往容易被國際社會所遺忘，甚至被邊緣化。島國提出他們不應淪為「世界的看客」，更不應被落在後面，而應與世界齊頭並進。中國也是發展中國家，最能理解中小國家的處境、需求和關切。

王毅強調，這個星球上，不能富國永遠是富國，窮國永遠是窮國。21世紀應當是發展中國家加快發展的時代。中國已提前10年完成2030年可持續發展議程的脫貧目標，中方願説明和支持太平洋島國，一起實現加快發展振興的歷史使命。

針對外界質疑中國插旗南太島國的聲浪，王毅表明，對太平洋島國來說，中國並不是「新來者」，而是相知相交多年的「老朋友」。中國與島國建立外交關係已近半個世紀，彼此已成為守望相助、相知相親的朋友和夥伴。中國和島國關係的全面發展更不是「橫空出世」，而是「水到渠成」。

王毅更直言，中國無意與誰比拚什麼影響力，也沒有興趣搞什麼地緣爭奪。中國尊重島國與其他國家業已建立的各種聯繫，尊重澳大利亞、紐西蘭與島國的傳統紐帶，中方已與澳、紐西蘭在島國開展一些三方合作，效果是好的，也受到島國的支持和歡迎。中方願繼續本著開放態度，根據島國的意願，與澳、紐在南太地區開展更多三方或四方合作，發揮各自優勢，形成更大合力。

他還重申，中國與太平洋島國的合作公開透明、光明磊落，不附加任何政治條件，不做強加於人的事情，不針對任何協第三方，不謀求所謂「勢力範圍」，經得起時間和歷史的檢驗。