受到大陸五一長假，以及上海等城市疫情封控影響，國內工紙大廠榮成（1909）6日公告5月營收42.62億元，年減18.2％，也比4月下滑2.1％，創今年單月營收次低；自結稅前獲利4,879萬元，月減45.4％，更較去年同期大幅縮水84.4％，換算單月每股稅前獲利0.04元。

累積榮成今年前五月營收221.64億元，年增9.8％。自結稅前獲利1.47億元，比起去同期大賺11.11億元衰退86.7％，換算每股稅前獲利0.12元。

榮成今年獲利大縮水，主要因為去年上半年疫情趨緩，經濟活動復甦，兩岸都一度出現搶紙箱的盛況，墊高比較基期，今年兩岸工紙市況明顯不如去年。

最近兩岸疫情同步升溫，尤其大陸堅持採取「清零」政策，上海等城市實施嚴格封控，造成經濟活動停擺，許多產業面臨斷鏈問題，連帶拖累紙箱需求。

不過法人指出，上海6月已經解封，開始復工復市，加上當地政府的振興措施，有望刺激需求快速回溫；加上接下來進入工紙業的傳統旺季，榮成今年營運谷底應該已經過去。

大陸工紙市場因為能耗雙控政策、以及海運缺櫃影響出口等因素，從去年底就提前熄火，弱勢情況一路延續到今年初，第2季原本有機會開始加溫，但又碰上疫情封控干擾。

觀察5月大陸工紙市場，瓦楞紙市場交投持續低迷，五一長假期間，不少紙廠執行讓利優惠，長假過後雖一度拉漲，但由於疫情封控影響需求，價格欲振乏力，整體5月大陸工紙價格平均每噸下調約50至150元人民幣。連帶下游的紙箱價格也是跌多漲少。

展望6月，預期維持弱勢盤整，由於目前多數紙廠庫存處於高位，需要一段時間去化，不過接下來隨著疫情解封，以及下半年本來就是工紙業的傳統旺季，工紙行情有望逐漸向上。