上周俄羅斯、日本、紐西蘭、印尼與中國大陸等股市收漲，美股四大指數全數收跌，台股上周上漲1.8％，表現居國際股市前段。

受通膨、升息與地緣政治等利空因素影響，2022年國際股市多數下跌，僅葡萄牙、印尼、巴西、新加坡、英國等少數股市上漲。台股受半導體產業拖累，2022年下跌9.2％。

上市類股跌多漲少，電器電纜、觀光、營建、化工類股收漲，百貨、造紙、玻陶、電子類股較為疲弱。

電子指數2022年迄今下跌12.4％，八大次族群跌多漲少，僅其他電子、電子通路、通信網路類股上漲，半導體類股指數重挫14.6％，拖累電子指數。

傳產與金融股2022年以來分別下跌4.3％與2.3％，表現優於電子股及大盤。惟由於電子指數波段跌幅最深，最近跌深反彈，目前已站上月線，蓄勢挑戰季線。

台新投顧副總經理黃文清指出，現階段外部不確定因素仍多，股市緩步攻堅機率較高，操作上，留意殖利率至少3％以上的成長股，可兼顧風險與報酬。