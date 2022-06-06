美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）6日表示，為了對抗目前的高通貨膨脹，美國總統拜登已要求其團隊評估取消部分對中國貨品加徵的關稅。

香港經濟日報報導，這些關稅是美國前總統川普（Donald Trump）執政期間實施的。當被問到拜登政府是否正考慮取消對中國的這些關稅以緩解通貨膨脹時，雷蒙多指出，我們正對此進行研究，事實上，拜登已要求我們分析這件事，我們也正在進行中，而拜登必須為此做出決定。

雷蒙多表示，有些產品，例如居家用品、自行車等，取消這些貨品的關稅是有道理的。雷蒙多又指，政府已決定保留對鋼鐵及鋁製品徵收的部分關稅，以保護美國工人與美國鋼鐵業。

此前，拜登政府官員對如何處理中國貨品關稅看法分歧，以美國財政部長葉倫（Janet Yellen）為代表的「取消關稅」支持者認為，此舉有助於抑制物價上漲。而美國貿易代表戴琪等反對者則強調，關稅具有「戰略性」意義。