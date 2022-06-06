不少人家中飼養毛小孩，把牠們視為家中的一份子，一名女網友表示，家中養了一隻名為「金孫」的黑貓，某日牠在鯊魚造型睡袋鑽進鑽出時，意外被阿嬤目睹，豈知阿嬤竟用針線將鯊魚的嘴縫起來，還說「不可以吃我的金孫」，鯊魚嘴被縫合的畫面曝光，引發網友熱烈迴響，不少人笑說，「鯊魚直接變海豚了啦！」

原PO日前於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，黑貓「金孫」平常喜歡往鯊魚造型的睡袋鑽，某日下午「金孫」從鯊魚嘴鑽出時，恰巧被經過的阿嬤看到，下秒阿嬤竟從房裡拿出針線，一針一線把鯊魚嘴縫起來，嘴裡還不斷叨唸，「把你嘴巴縫起來，不可以吃我的金孫」。

阿嬤把鯊魚的嘴縫起來。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原來是阿嬤擔憂愛貓「金孫」被鯊魚吃掉，原PO看到阿嬤把鯊魚睡袋的嘴巴縫起來的模樣，哭笑不得說「哪裡還可以買得到可以鑽進去的鯊魚睡袋啦？」

鯊魚嘴縫起來的模樣，不少網友直接笑噴。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

圖文曝光，意外引發逾8千網友關注，「鯊魚直接變海豚」、「求鯊魚心理陰影面積」、「鯊鯊委屈鯊鯊不能說」、「這是一個鯊魚變鯨魚的故事」、「鯊鯊難過，鯊鯊不說」、「鯊魚寶寶瞬間變鯊魚奶奶了」。

留言中也有不少人大讚阿嬤手巧，「阿嬤很會縫」、「阿嬤縫得也太好了吧」、「阿嬤真的很愛看到洞就縫起來，我的褲子洞都被縫好了」、「阿嬤真的好可愛」、「我只看到阿嬤對金孫的愛了」、「阿嬤就是狂」。