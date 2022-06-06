京城銀(2809)受惠核心業務穩健成長及資本市場回穩，2022年5月稅後淨利7.39億元、每股盈餘（EPS）0.66元，回升至近10月高點。京城銀股價5月底下探35.3元的近2年低點後緩步回升，今（6）日開高穩揚、上漲1.54％至36.35元，早盤維持近1.5％漲幅。

京城銀公布2022年5月自結合併淨收益8.88億元，月增達近6.39倍、年減0.02％，站上今年高點。稅前淨利7.26億元，季增達近1.73倍、年增3.37％，稅後淨利5.28億元，季增達近2.02倍、年減0.39％，稅前每股盈餘0.65元、稅後每股盈餘0.47元，均創近10月高點。

京城銀表示，放款動能良好使5月利息淨收益5.23億元，月增0.84％、年增12.17％，核心業務維持穩健成長。手續費淨收益1.88億元，月減1.5％、年減7.31％。資本市場回穩使金融資產評價回沖，使其他淨收益1.76億元，雖年減19.26％、但較4月虧損5.89億元大幅轉盈。

至於5月稅前及稅後淨利落差較大，京城銀表示，主因有額外未分配盈餘稅約0.86億元影響。截至5月底，全行逾放比率0.02％、逾放覆蓋率7335.92％、全體放款覆蓋率1.5％，資產品質維持優異水準。

合計京城銀前5月自結合併淨收益16.08億元、年減達64.5％，稅前淨利11.89億元、年減達71.35％，稅後淨利7.39億元、年減達79.15％，稅前每股盈餘1.06元、稅後每股盈餘0.66元，均為2010年以來近12年同期低點。

其中，京城銀前5月利息淨收益25.04億元、年增8.39％，手續費淨收益9.32億元、年增達12.46％，核心業務維持穩健成長佳績。惟資本市場動盪造成金融資產評價減損，加上處分利益減少及認列俄債減損，使其他淨虧損達18.27億元，較去年同期獲利13.92億元大幅轉虧。

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