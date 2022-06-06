美國拜登政府上台迄今不到一年半，其對華政策逐漸成型。從5月下旬拜登的韓日之行到5月26日國務卿布林肯的政策演說，拜登政府究竟將實施什麼樣的對華政策，世界已看得清、認得明。

南京大學國際關係學院執行院長、江蘇省習近平新時代中國特色社會主義研究中心特約研究員朱鋒今天（6日）在《環球時報》撰文稱，正如中國國務委員兼外長王毅日前所說，美國的「世界觀、中國觀和中美關係觀」都出現了嚴重偏差。如何應對一個竭力想要護持單極霸權、不惜對中國全面採取霸凌主義、單邊主義、民粹主義打壓的美國，無疑是中國發展和民族復興進程正在面臨的最大外部戰略考驗。

文章稱，今年是尼克森總統訪華50週年。1972年2月尼克森總統跨越太平洋、實現了中美兩國的歷史性握手。他對中國發揮建設性的國際角色更是充滿期待。1978年12月卡特政府和中國簽署《建交公報》，公報所載明的兩國關係基本原則就是相互尊重和平等互利，為兩國人民和世界的和平與發展作出貢獻。尼克森訪華50年來，中美關係的合作性進程不僅造福兩國人民、推動了世界經濟的持續增長，更是21世紀全球和平與發展主題得以延續的最重要戰略性保障。

文章稱，在1978年至2017年的40年間，中美兩國間相互開放、全面交流、深度接觸。美國是助力中國深化融入世界進程最為重要和積極的國際因素之一，中國則為上世紀80年代後期「雷根經濟學」實施之後大規模產業外包和境外轉移的美國，提供了源源不斷的優質、廉價的工業製成品和生活用品，使得美國社會及民眾實現了穩定的生活品質和長期的低通脹率。中國成為美國最大的商品進口來源、最大的國際留學生的生源國，更是多年的美國國債最大海外持有國。相信「學好數理化、走遍天下都不怕」的中國留學生基於對知識和創新教育的渴望，前往美國求學。1986-2016年的30年間，赴美留學的中國理工科學生（STEM專業學生）達到470萬，他們其中一些人也為美國的高科技創新發揮了重要作用。

文章稱，中美關係從兵戎相見到相互尊重、平等互利的50年，是改變世界政治最為積極和歷史性的戰略因素。1991年蘇聯解體，世界經濟進入了全球化時代。美國的GDP從1991年到2020年翻了一倍。中國的改革開放和融入世界的歷史性進程，不僅因全球化達到了新的歷史高度，更是因為中華民族的勤勞、好學與苦幹的民族精神，讓「中國道路」和「中國方案」成為全球化效率增長、世界經濟區域轉型最具歷史性影響的動力。美國在其中的受益也是比比皆是。即便2018年川普政府對華採取貿易戰，2021年中美雙邊貿易額仍達到了創紀錄的7100億美元。拜登政府近期不得不表示，為了降低美國當前的高通膨，需要考慮取消對中國進口產品加徵的關稅。

文章稱，然而，中國的發展卻讓美國陷入了匪夷所思的「中國焦慮」。如今，美國政府和政治精英，試圖全面抹殺和否認尼克松訪華50年來兩國互利、共贏關係的基本事實，以冷戰思維對中國進行系統性誣陷和抹黑。從涉疆、涉藏、涉港議題，到試圖掏空「一中政策」；從給中國扣上「非市場經濟體」的大帽子，到把中國在新疆打擊「三股勢力」的行動危言聳聽地栽贓為「種族滅絕」；從把中國納入「專制國家陣營」，到定性中國為世界秩序的「最大挑戰者」；從對華政策的意識形態划線，到組織和拼湊地緣政治、經濟上的「抗中聯盟」；從誣陷中國為「駭客帝國」，到試圖全力推進對華科技戰；從不斷擴大針對中國企業的「實體清單」，到大規模肅清與中國保持正常科技及教育交流的在美學者。拜登政府實施的「中國打壓」，讓兩國關係再度面臨嚴重的戰略風險。

文章稱，美國為什麼要如此對待中國？50年來，中美關係不僅化敵為友，更成為世界可持續與和平發展的強大歷史性動力。美國政治精英如今罔顧事實，所作出的對華戰略重大消極轉變背後，是典型的「美國式」世界政治思維方式，是單極霸權的「新自由主義」理念與運作機制開始明顯走下坡路的結果，是美國國內政治與社會嚴重「內卷」、因而需要製造外敵的現實需要，更是美國外交和戰略思維冷酷現實主義本質的延續。中美關係如果回不到過去，我們就必須正視和嚴肅應對正在發生的變化。

文章稱，其實，中國無須為美國對華政策的歷史性倒退陷入情緒性的激憤，也沒有必要哀怨，更不能簡單地認為兩國關係的未來只有衝突和敵對。中美關係的「質變」再次證實了「百年未有之大變局」理論有著高度的戰略敏銳和深刻的戰略視角。國際關係、尤其是大國關係，從理論到歷史都是永無休止的國家間權力、利益和財富的競爭。在國際體系正在從單極走向多極化的歷史進程中，中國的成長肯定會引來「羨慕嫉妒恨」。及時、科學和理性地面對美國的戰略打壓，在新時代偉大鬥爭中因勢利導、既鬥爭又合作，戰略性地延續中華民族歷史性發展進程，避免這一進程因為美國的打壓而遭遇重大挫折，是我們必須保持的戰略清醒。

文章稱，近幾十年來，中國無疑是世界上發展最成功的國家之一。中國在國際權力、財富和利益分配體系中佔據著比以往更大的話語權。只是，中國發展的進程仍在「半山腰」，正是最需要咬緊牙關吃住勁、堅定自身意志的時候。美國對中國的「變臉」，考驗的不僅是中國的戰略定力、中國的眼光和智慧，更考驗的是中華民族面對困難需要凝聚和樹立起的新的戰略規劃力、治理變革力和系統增長力。

文章稱，近50年來中美關係的歷史已經生動地證明，只要中國堅持改革開放的方針不動搖、堅持以經濟建設為中心不動搖，未來的歷史將會證明：美國的對華打壓只會讓中國奮力向上發展的意志更加堅定。