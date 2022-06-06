馬來西亞網紅「香兒」靠著純欲外表在 IG 上坐擁逾 71 萬人追蹤的高人氣，總是不吝於分享好身材的她，經常在社群上貼出各種「前凸後翹」的養眼福利，可說是天使臉蛋、魔鬼身材的最佳代表之一！日前，她又靠著一組運動穿搭照掀起熱議，令許多網友都直呼想和她一起流汗！

(圖片／JKF提供)

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只見香兒以一身純白網球裝現身，大方露出飽滿北半球和事業線，而她也發文甜問大家：「一起打網球嗎？🎾」甜美的臉蛋加上充滿活力氣息的打扮，讓網友看了不禁小鹿亂撞，留言直呼：「太清純了😍 好軟好嫩」、「這笑容充滿陽光阿阿阿（刺眼」、「想和香兒一起流汗」。

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來自馬來西亞新山的香兒，曾在 2019 年來台念過書，身高 160 公分，除了上圍傲人外，還有著一雙「白嫩美腿、小蠻腰」，不時會上傳各種泳裝穿搭分享姣好身材。由於五官精緻得就像洋娃娃般，不免被質疑過美貌是靠整型加工的，對此，她也曾公開表示只有打過玻尿酸和瘦臉針，高挺的鼻子則是靠化妝，否認臉上有動過刀。

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香兒平常喜歡打電動、吃美食，但也不忘抽空健身維持體態，因而練出一身馬甲線纖腰，搭配白皙肌膚、豐滿車頭燈的加持，持續在網路上收割無數男粉。