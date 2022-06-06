市長林右昌表示，國門廣場比照海洋廣場，禁止腳踏車、溜冰鞋及滑板使用。（陳彩玲攝）

市長林右昌今日上午與府會共同打開圍籬，預告6月10日將在國門廣場迎來2022城市博覽會。（陳彩玲攝）

台灣疫情仍在高原期，基隆城市博覽會卻宣布在6月10日到19日登場。民眾黨立院黨團總召邱臣遠（右2）偕同基隆市五位黨籍議員參選人6日共同舉行「基隆城博覽會登場，中央地方準備好沒？」記者會，針對交通、防疫、觀光效益不明等3大問題提出質疑，要求中央與地方政府提出因應計畫，兼顧防疫與民眾觀展意願。（劉宗龍攝）

基隆「國門廣場」正式啟用，市長林右昌今日上午與府會共同打開圍籬，除預告6月10日將在國門廣場迎來2022城市博覽會，更向國人宣告基隆過去是台灣的起點城市，疫後新生活也將從「基隆國門開始」。

路過李姓民眾表示，國門廣場完工後，城市視野變得比較開闊，但希望對面忠一路旁大樓外觀可以再整理，不要那麼髒亂；她舉例，新加坡也是海港城市，靠近港邊的住家、店面等都很乾淨，雖然很多地方還有改善空間，但待在這座城市已經慢慢有身處國外的感覺。

林右昌指出，這3個月以來，基隆走在全國疫情最前線，沒有北北桃直轄市的人力與資源，也沒有其他縣市經驗可以參考，遭遇許多不可知的挑戰，但本市確診數在5日首度降至千例以下，是全國縣市中第5低、本島第2低，率先脫離疫情高峰，持續穩健收斂下降。

林右昌說，全國上下齊心防疫，為了回復正常生活，這段期間除防疫工作，建設不停步，今天要透過國門廣場開啓希望，驅逐百年瘟疫，療癒受疫情迫害的民心。此外，他提及，國門廣場晚上會有水舞光雕表演，並比照海洋廣場禁止腳踏車、溜冰鞋及滑板使用，未來也會持續進行第二期工程，與城際轉運站串接。

立委蔡適應指出，推動國門廣場計畫時，中央從懷疑變成支持，在前瞻基礎建設預算裡，大力協助市府拆除陸橋、房屋等，過程有賴中央預算支持、地方執行，現在基隆作為海洋首都名正言順。至於是否接下市長一棒，完成其他建設，他則回應，自己和市民一樣，渴望城市能持續進步，相信一切過程自然水到渠成，市民會繼續支持。