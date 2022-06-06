近日，特斯拉擬全球裁員10％的消息引發熱議，據界面新聞引述接近特斯拉中國人士透露，目前沒有聽說裁員消息，前不久還在大規模招人，更指出還是很缺人才。而上個月特斯拉上海研發創新中心也才剛發佈100多個招聘職缺，涉及車輛軟體、硬體設計工程、動力與能源工程、車輛工程等、法規認證5個領域。

一名特斯拉中國內部人士表示，這次招聘和過往相比力道比較大，分析之前招聘屬中高層相對多一些，這次職缺則以工程師為主。

據近日傳出特斯拉CEO馬斯克在寫給公司管理層一封名為《暫停全球所有招聘》郵件中表示，對經濟情況有一種「超級糟透了的感覺」，特斯拉需要削減大約10％的工作職缺。但特斯拉中國很大機率不受裁員影響。馬斯克也表示，裁員不適用於製造汽車、電池組或安裝太陽能電池板的工人，還將會增加時薪員工。

根據特斯拉今年2月提交給美國證券交易委員會（SEC）的年度財務報表顯示，截至2021年底，其全球員工人數為9萬9290人。如果此次特斯拉裁員10％，具體人數將接近1萬人。而受此消息影響，上週五特斯拉股價暴跌9.22％。