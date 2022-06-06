泓德能源（6873）旗下子公司星星電力6日宣布攜手臺灣湯淺電池，簽署綠電及憑證購售合約，預計在2023年正式轉供0.752MW綠電，相當於94萬度電，可望降低約478公噸碳排量，助臺灣湯淺電池完成首筆綠電轉供，率先達成用電大戶早鳥優惠目標。

泓德能源總經理周仕昌表示，泓德能源積極布局發電、儲能與售電領域，希望成為淨零碳排方案供應商。

子公司星星電力更是積極於售電的第一線協助台灣企業加速布局RE100目標，今日與臺灣湯淺電池攜手合作，星星電力也再次藉由自身豐富的轉供經驗，共同規劃出完善的綠電方案，解決台灣企業在購買綠電上的普遍困擾。

經濟部先前祭出用電大戶條款早鳥優惠，規定契約容量5,000KW以上的企業，只要在2023年12月31日前完成再生能源裝設、綠電採購等滿足該年之義務容量，就可享有義務量8％的優惠，加速國內各企業積極邁入綠電的腳步。

星星電力是泓德能源負責售電業務的子公司，以擔任企業的「綠電經理人」為目標並積極搶攻綠電轉供市場，本次與臺灣湯淺電池簽署首筆綠電及憑證購售合約，即是星星電力繼電信業、金融業後，首次正式與電池製造業合作，更是臺灣湯淺電池在台灣的首筆綠電轉供。

此外，星星電力利用自有的「TITAN智慧綠電系統」為其分析用電狀況、審視其各廠房與公司用電量，亦深入協助臺灣湯淺電池評估於宜蘭廠區自建太陽光電案場的計畫，全面分析當地的廠址與氣候、資金投入、後續營運的成本等因素。

在營運成本與綠電使用效率的考量下，臺灣湯淺電池最終選擇使用星星電力提供的綠電方案，與能源最適化的解決方案，並將於2023年前滿足使用8％再生能源的早鳥契約容量。

2021年取得售電業執照後，星星電力迄今已為台灣多間電信、金融業者提供完善的綠電轉供方案，加速其邁向RE100的企業願景。以母公司泓德能源自建的太陽能案場為基礎，藉由 TITAN 智慧綠電系統利用AI演算找出最佳綠電使用方式，提供不同企業用戶穩定且充足的綠電，截至今年4月，已協助超過30家企業綠電諮詢轉供，並成功轉供超過750萬度綠電，預計今年下半年可轉供2,800萬度綠電，累積轉供綠電度數居全台灣之冠。