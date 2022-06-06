又是雙黃線違規迴轉！一名駕駛5月間行駛於台南市區，違規跨越雙黃線迴轉，接著無故煞停3次還蛇行，惡行全被後方駕駛的行車紀錄器清楚拍下檢舉。警方亦證實，針對該車依違規迴轉開罰900元，以及危險駕駛開罰1萬8千元，並吊扣牌照6個月。

臉書粉專《翻轉國道交通違規》以及臉書社團《翻轉台灣交通違規交流社團》5日均上傳一部行車紀錄器，一輛白色轎車於5月間行經台南市南區金華路，該車先違規自對向車道跨越雙黃線迴轉，接著連連惡意煞停3次還蛇行。

透過影片可見，該車在交通號誌轉綠後起步，隨即緊急煞車，整輛車也因煞停出現劇烈晃動，下段畫面中，該車見後車駛近，便立刻快速切換車道，逼車與挑釁意味濃厚。

貼文內容指出，後車民眾於事發該日就向警方提交影片，檢舉該車主，本月5日終於收到警方回應，警方表示已受理檢舉，認定該車行為確實已違法，依違規迴轉開罰900元，以及危險駕駛開罰1萬8千元，且吊扣牌照6個月，強制參加道安講習。

影片曝光在網路上後，該車主誇張的逼車行為，旋即引起網友震怒，不少人表示，「開那個鳥樣，我還以為是我兒子在玩遙控車」、「開那個鳥樣，我還以為是我兒子在玩遙控車」、「看整部影片，該車就是發瘋神X並（病）的狀態」、「牌被扣才發現原來小丑是自己」、「很有事」、「沒有傷到其他用路人的猴戲影片就是療癒」。