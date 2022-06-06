國民黨桃園市長參選人張善政直呼，答應徵召就會努力向前、只看將來。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政6日至桃園市蘆竹區五福宮參拜。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政6日至桃園市蘆竹區五福宮參拜，被問及前台北市議員羅智強提出的程序正義問題，張善政表示一旦答應徵召就會努力向前、只看將來。至於是否會擔心羅智強退黨參選，張僅回應「祝福」。

張善政6日前往五福宮參拜，由主委陳宗賢、市議員褚春來、張桂綿及多位里長陪同，隨後與鄉親舉行座談會，受訪當下更有鄉親高喊「桃園需要你」、「桃園有你是我們的榮幸」。

張善政說，今天到蘆竹的目的是要勤走基層跟大家交朋友，一旦答應徵召就努力向前，做好自己的本份，好好把選戰打好，這是我唯一的目標。

張善政也向羅智強喊話，才剛結束自主隔離，還要繼續在桃園行腳，希望他注意身體健康、多保重，對羅智強我純粹一片善意、好意，祝福他。

張善政表示，這一路走來從上禮拜到這禮拜，我感覺非常溫暖，無論里長、議員都出來相挺，讓他覺得非常溫暖。至於有沒有桃園知名人士的支持？張認為，不是知名不知名的問題，每個桃園鄉親都很重要，今天才第2個行程，我就已經聽到很多地方對鄉親對於建設及施政的建議，非常受用。

談及羅智強在黨主席朱立倫訪美時間做出這種反應，是否有跟朱主席聯絡？張善政則回應，現在通訊這麼發達，主席隨時都有掌握國內的狀況。

市議員褚春來指出，張善政在各領域涉略都非常深，院長任期的滿意度更是最高，這是難得的佳績，桃園正在發展進步，張善政在龍潭渴望園區工作12年，提名短短僅幾周民調已經超越其他人，是下屆市長的首選。市議員張桂綿也贊同，認為張善政有土木工程背景，是下屆市長的上上之選。

前立委陳學聖則說，他原本要參選下屆桃園市長，但看到張善政要出來選，二話不說馬上不選了。陳表示，有人說張善政的徵召不合乎程序執正義，朱立倫是大家長，知道初選不一定能選出最好的人選，呼籲大家退一步海闊天空，他比張善政更了解桃園，但張善政絕對可以讓桃園更好。