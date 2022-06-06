日本女團《櫻坂46》前成員「松平璃子」在去年宣布畢業後不久，很快就重啟演藝活動，加入新的經紀公司，專心朝演員、模特兒圈發展。前陣子，她拍攝的寫真照也陸續曝光，不少人都驚訝於她的好身材，忍不住直呼：「原來她這麼有料！」

(圖片／JKF提供)

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擁有深邃五官、168 cm 的高挑身材，松平璃子的外貌一直是大眾關注的焦點，在近期釋出的寫真照中，她分別以紅色內衣、比基尼、高衩連身衣等造型亮相，大秀正面、背面的玲瓏曲線，讓人意外的是，體態纖瘦的她，「胸器」竟比大家想像中的還要有料，令大批粉絲都深感驚喜。

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照片曝光後，很快就被網友們轉發到各大論壇，不少人看了都不禁直呼：「在團內就該先發寫真了，至少保底3萬本」、「剛在推特上看到，嚇了一跳」、「意想不到的有料啊」、「本斥但大」。

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今年 24 歲的松平璃子，國中時曾加入籃球部，自認運動資質不錯，此外每個月也會抽空練習打鼓、鋼琴、書法和游泳，可以說是動靜皆宜的代表。她在去年年初宣布退出《櫻坂46》時，消息震驚不少粉絲，而她當時則坦言，自從《欅坂46》改名為《櫻坂46》後，就自覺身心狀態都跟不上團體的步調，為了不拖累成員、不讓大眾失望，才自主決定畢業。

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所幸松平璃子並沒有讓粉絲等太久，很快就宣布加入新的經紀公司開始進行演藝活動，如今又以「清涼寫真」重返大眾視野，想必也再次圈了不少粉，甚至還有部份網友公開向她喊話：「松平啊！快點轉戰 AV 界吧！」就讓我們繼續關注她的未來發展吧！