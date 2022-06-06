防疫如同作戰 蔡其昌：中央和地方一定要站在一起

「防疫如同作戰，中央與地方一定要站在一起！」立法院副院長蔡其昌今天號召企業捐出40箱共2000件P2等級防護衣給童綜合醫院醫護使用。蔡其昌表示，他協助台中市防疫做自己該做的，沒有和市政府特別溝通，因為他們不見得願意和我溝通？他聽到有防疫需求都不是台中市政府告訴他，都是第一線醫療院所人員或市民朋友告訴他。

蔡其昌說，政治人物不應該在防疫議題上競爭！有錯做不好就應該趕快改，政府做不到的我就趕快支援！盧市長在中央公園開設大型篩檢站，這好事；後段檢測量能不足，我們就從中央調PCR機器來協助；海線篩檢站防護衣不足，我就趕快募集防護衣來支持，讓醫護人員可以獲得照顧。

蔡其昌指出，梨山地區沒有PCR，我們就趕快募一台小型的PCR送到梨山，大家一起合作，盧市長會有些遺漏之處，我們會盡力來協助，讓台中市防疫工作做的更好。

蔡其昌說，如之前的校園兒童疫苗施打速度過慢、施打人數太低，當家長冒雨排隊在診所前面，我們請中央在自然科學博物館設立大型的兒童疫苗施打站，補足台中市防疫工作不足之處，我們的角度都是合作、團結的，中央與地方防疫工作一定要站在一起。

蔡其昌強調，他同時要替醫護人員及基層公務同仁加油，市府很多基層同仁這兩年很辛苦，還要被派到做其他各式各樣的防疫工作；當我們看到快篩劑被貼「貼紙」時，會呼籲市長這些工作先暫停，這與防疫工作無關大可不必，與防疫工作有關他會全力幫忙，對防疫無關暫時放旁邊，團結防疫才可以護住台中市民的健康。