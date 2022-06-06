《跟蹤騷擾防治法》6月1日正式上路，30歲的吳姓男子，因工作認識1名27歲的女子後，多次邀約遭拒，不僅尾隨跟蹤該女子，甚至還曾襲胸。5日晚間吳男又尾隨該女從公司返家，經女子向警方提告，警四分局認定明顯觸犯跟騒法，除核發書面告誡，加強約制行為外，也依跟騷法現行犯移送台南地檢署。

台南市警局婦幼警察隊還透露，目前已受理多起涉犯跟騷法案件，均依法調查、偵辦中。

警方調查，該女子為材料公司業務，吳男則為材料公司外包商，2人因工作關係認識。由於吳男傾慕該女，2年前即持續展開追求，儘管對方明白拒絕，但吳男仍多次尾隨跟蹤，甚至還曾對女子襲胸。

昨天晚間，吳男又尾隨該女從公司返回住處，導致對方心生畏懼，於是前往派出所提告跟蹤騷擾及性騷擾。警四分局獲報後，隨即通報警察局啟動專案管理，由督察室及婦幼隊派員到場協助偵辦。

經調查，吳男涉及監視觀察、尾隨接近、不當追求、通訊騷擾等行為，除依違反《跟蹤騷擾防制法》及《性騷擾防制法》等罪嫌偵辦，於訊後核發書面告誡，針對吳男加強約制行為外，也依跟騷現行犯移送檢方偵辦。

警方強調，以往碰到騷擾行為時，多半只能依《性騷擾防治法》、《社會秩序維護法》處理，如今有專法可管，只要符合跟蹤騷擾行為的監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾、歧視貶抑等8大樣態，且有反覆持續性、涉及性與性別等，即可能觸法。