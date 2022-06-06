根據統計，近周整體股債基金皆轉為買超，資金回流美股及美非投債券基金尤其明顯。富達投信表示，富達戰略資產配置上仍維持審慎看法，建議減持股票及信用債，偏好美元資產。

富達表示，整體股票基金連2周買超，美股更連4周買超，近周買超64.7億美元，居各國股票基金之冠，歐股則連16周賣超，單周賣超42.4億美元，中國基金也轉為賣超，單周賣超13.4億美元。

至於債券部份，非投資等級債轉為買超，富達指出，其中美國及歐洲非投資等級債基金單周買超分別是58.6億美元及1.3億美元，但亞洲非投資等級債則連7周賣超，但近周賣超金額只有0.5291億美元。

富達表示，金融市場近期再度燃起對政策與經濟增長擔憂，強勁的就業市場和飆升的油價，令標普500指數在9個星期中出現第八次單周下跌，美國十年期公債殖利率重新接近3％的關口。儘管MSCI 世界指數本益比在2020年新冠疫情之後首度跌破20倍，亦低於2000年統計以來之歷史均值；然而，考量目前仍存在全球經濟放緩與高通膨威脅，加上主要國家央行的政策立場維持鷹派，因此富達戰略資產配置上仍維持審慎看法。在債券市場維持投資等級債優於非投資等級債看法不變；多重資產策略為對風險資產維持審慎態度，建議減持股票及信用債，偏好美元資產。