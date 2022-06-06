仲量聯行（JLL）近期再次被美國道德村協會被評選為「2022全球最具商業道德企業」（2022 World's Most Ethical Companies），這是仲量聯行連續第15年獲得此殊榮，充分展現卓越的市場領導力、恪守商業道德和誠信經營的非凡表現，為唯一的不動產公司。

美國道德村協會（Ethisphere）是建立並推動商業道德實踐標準的全球領導者。2022年，共有來自22個國家和45個行業的136家企業，獲得入選；其中，仲量聯行是房地產行業僅有的四位獲獎者之一，也是連續15年以上獲獎的12家企業中，唯一的不動產公司。

仲量聯行在商業道德、企業公民責任以及致力於成為最佳雇主方面表現優異，備受全球客戶和協力廠商機構的認可。

仲量聯行全球法務暨倫理長Alan Tse表示：仲量聯行非常榮幸能夠連續15年入選美國道德村協會「全球最具商業道德企業」，只有極少數企業才能獲此殊榮。恪守商業道德是仲量聯行企業價值觀的核心，我們將始終堅持誠信經營，塑造房地產的未來，讓世界更美好。」

美國道德村協會執行長Timothy Erblich表示：「如今企業領導者肩負重任，需致力於遵循商業道德、踐行企業社會責任、推動誠信經營、為世界帶來正面影響。獲獎企業在誠信經營、永續發展、企業治理和回饋社會等方面做出積極貢獻及表率作用，這將不斷激勵我們前行。恭喜仲量聯行再次成功入選『全球最具商業道德企業』。」

仲量聯行也同時獲得美國道德村協會的商業道德內審認證（Ethics InsideR Certification），該認證從企業治理體系與實踐、商業道德與合規、企業公民與企業社會責任、領導力、企業聲譽與法律等方面對企業進行綜合評估。

仲量聯行總經理趙正義表示，堅持商業道德一直是仲量聯行的核心價值，能連續15年獲得此獎項，實為莫大的殊榮與肯定。追求商業道德不僅是全球趨勢，在台灣也受到許多優質企業的重視，政府招商案也都朝公平、公正與公開的原則，大型投資案並會成立廉政平台，如台北市C1D1雙子星、新北市十四張聯開案、高雄市O10衛武營站聯開案，都是各地方政府首次成立廉政平台並由仲量聯行負責招商的大型個案，以確保所有招商過程的公正透明，也提升了國內外民間投資者的信心與參與意願，形成正面的經濟及商業循環。

趙正義表示，未來仲量聯行期待能和更多擁有相同理念的公私部門合作，攜手為台灣的經濟發展挹注更多正向力量。